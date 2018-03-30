Полицейский погиб в ДТП в Кызылординской области
В Жанакорганском районе в Кызылординской области в результате ДТП погиб участковый инспектор. Водитель скрылся с места аварии, передает NUR.KZ.
В Жанакорганском районе в Кызылординской области в результате ДТП погиб участковый инспектор. Водитель скрылся с места аварии, передает NUR.KZ.
По данным
«В интересах следствия подробная информация не разглашается», — прокомментировали в
Между тем, полицейские просят свидетелей ДТП позвонить по телефонам ДВД области 29−70−10, 26−28−90, 29−50−46 и Жанакорганского РОВД 2−41−55, 2−41−25.
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