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09:45 (мск), источник: Nur.kz

Полицейский погиб в ДТП в Кызылординской области

В Жанакорганском районе в Кызылординской области в результате ДТП погиб участковый инспектор. Водитель скрылся с места аварии, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По данным пресс-службы областной полиции, ДТП произошло на трассе между поселками Жанарык и Байкенже. Водитель совершил наезд на пешехода и скрылся. Мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 345 и 347 УК РК.

«В интересах следствия подробная информация не разглашается», — прокомментировали в пресс-службе.

Между тем, полицейские просят свидетелей ДТП позвонить по телефонам ДВД области 29−70−10, 26−28−90, 29−50−46 и Жанакорганского РОВД 2−41−55, 2−41−25.

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