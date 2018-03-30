Полицейский погиб в ДТП в Кызылординской области

По данным пресс-службы областной полиции, ДТП произошло на трассе между поселками Жанарык и Байкенже. Водитель совершил наезд на пешехода и скрылся. Мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 345 и 347 УК РК.