В Тирасполе собаки бойцовской порода напали на 9-летнего мальчика

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошёл 28 марта в Тирасполе. Около 19.30 мальчик возвращался домой после тренировки. На улице 1 Мая на него напали две собаки бойцовской породы. Они повалили ребенка на землю и принялись его яростно терзать.

Свидетелем жуткой сцены стал проезжающий мимо житель села Суклея Слободзейского района. 30-летний мужчина бросился на помощь жертве. С трудом он смог отбить мальчика у разъяренных ротвейлеров и оттащить его в сторону.

Мужчина вызвал милицию. Не дожидаясь «скорой», он сам доставил пострадавшего в Республиканский центр матери и ребенка. Врачи диагностировали у мальчика множественные укушенные раны спины, обоих плеч, а также правой голени.