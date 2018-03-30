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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тирасполе собаки бойцовской порода напали на 9-летнего мальчика

Его с трудом спас 30-летний мужчин, проезжавший мимо.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошёл 28 марта в Тирасполе. Около 19.30 мальчик возвращался домой после тренировки. На улице 1 Мая на него напали две собаки бойцовской породы. Они повалили ребенка на землю и принялись его яростно терзать.

Свидетелем жуткой сцены стал проезжающий мимо житель села Суклея Слободзейского района. 30-летний мужчина бросился на помощь жертве. С трудом он смог отбить мальчика у разъяренных ротвейлеров и оттащить его в сторону.

Мужчина вызвал милицию. Не дожидаясь «скорой», он сам доставил пострадавшего в Республиканский центр матери и ребенка. Врачи диагностировали у мальчика множественные укушенные раны спины, обоих плеч, а также правой голени.

Правоохранители установили хозяйку ротвейлеров — это 37-летняя жительница столицы, она отпустила опасных псов погулять без намордников и присмотра. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой собачнице грозит административная или уголовная ответственность.

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