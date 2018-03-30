Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Фото красавиц-дочек Бородиной растрогало Сеть
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
За что отвечает наследственность
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Пьяный водитель, скрываясь от ГИБДД, устроил ДТП на Среднем Урале

ПЕРВОУРАЛЬСК, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. На улице 02:10 улице Ильича 33 в 2.10 нетрезвый водитель автомобиля «Опель Астра» 1982 года рождения, двигаясь по улице Вайнера не выполнил требования сотрудника полиции об остановке, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

За ним устроили погоню. Преследуемый при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил автомобиль ВАЗ-21214 под управлением мужчины 1958 года рождения, который ехал по главной дороге.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21214, мужчина 1969 года рождения, получил травмы: перелом внутренней лодыжки правой голени, ушиб головы, госпитализирован в ГБ города Первоуральска», — сообщает дорожная полиция.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Глава МУПа на Среднем Урале попался на служебных злоупотреблениях
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Следственные действия начались в администрации Кемерово
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь