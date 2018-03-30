Пьяный водитель, скрываясь от ГИБДД, устроил ДТП на Среднем Урале
ПЕРВОУРАЛЬСК, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. На улице 02:10 улице Ильича 33 в 2.10 нетрезвый водитель автомобиля «Опель Астра» 1982 года рождения, двигаясь по улице Вайнера не выполнил требования сотрудника полиции об остановке, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
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