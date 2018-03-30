Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Новый русский взгляд» на войну встревожил западных экспертов
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
Ученые открыли «новый орган»
Шесть бактерий, которые могут навредить каждой женщине
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
1660-летие Гари Олдмана
10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудница детского дома пропала по дороге из Ростова-на-Дону в Новочеркасск

В Ростовской области родные 47-летней Елены Пешковой сбились с ног, разыскивая женщину. Она пропала в понедельник, 26 марта. В тот день она последний раз вышла на связь с дочерью.

Жительница Новочеркасска сообщила, что около полудня собирается возвращаться домой из Ростова-на-Дону. Там она какое-то время пробыла в Ростовской детской областной больнице вместе с подшефным ребенком. По словам ее близких, Елена работала в детдоме для инвалидов. Однако связь с женщиной с того самого дня была потеряна. Дочь пропавшей Надежда, уже написала заявление в полицию и теперь хочет обратиться к волонтерам, чтобы те помогли отыскать ее мать.

Известно, что на вид женщине 45−47 лет, она плотного телосложения, глаза сине-серые, рост примерно 162 сантиметра. Из особых примет — шрамы около правого глаза и над губой. С собой у нее были две сумки — дорожная и дамская.

Если вы что-то знаете о том, где может находится Елена, звоните по номеру ее дочери 8−951−847−63−54 или телефону 02.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подведены итоги конкурса "Карта гармоничных семей России"
На борт задержанного Украиной крымского судна доставили продукты
СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь