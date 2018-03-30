Сотрудница детского дома пропала по дороге из Ростова-на-Дону в Новочеркасск

Жительница Новочеркасска сообщила, что около полудня собирается возвращаться домой из Ростова-на-Дону. Там она какое-то время пробыла в Ростовской детской областной больнице вместе с подшефным ребенком. По словам ее близких, Елена работала в детдоме для инвалидов. Однако связь с женщиной с того самого дня была потеряна. Дочь пропавшей Надежда, уже написала заявление в полицию и теперь хочет обратиться к волонтерам, чтобы те помогли отыскать ее мать.
Известно, что на вид женщине 45−47 лет, она плотного телосложения, глаза сине-серые, рост примерно 162 сантиметра. Из особых примет — шрамы около правого глаза и над губой. С собой у нее были две сумки — дорожная и дамская.
Если вы что-то знаете о том, где может находится Елена, звоните по номеру ее дочери 8−951−847−63−54 или телефону 02.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.