Сотрудница детского дома пропала по дороге из Ростова-на-Дону в Новочеркасск

Жительница Новочеркасска сообщила, что около полудня собирается возвращаться домой из Ростова-на-Дону. Там она какое-то время пробыла в Ростовской детской областной больнице вместе с подшефным ребенком. По словам ее близких, Елена работала в детдоме для инвалидов. Однако связь с женщиной с того самого дня была потеряна. Дочь пропавшей Надежда, уже написала заявление в полицию и теперь хочет обратиться к волонтерам, чтобы те помогли отыскать ее мать.