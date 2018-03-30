Хлопок газа произошел в станице на Кубани, пострадала женщина
ЧП случилось по улице Ленина в станице Васюринской, недалеко от Краснодара.
ЧП случилось по улице Ленина в станице Васюринской, недалеко от Краснодара.
Хлопок газа произошел в хозпостройке, баллон не взорвался. Две машины МЧС прибыли на место по вызову, однако пожара не произошло, сообщили в
Травмы при хлопке получила местная жительница. На машине скорой помощи ее экстренно доставили в больницу.
Причины ЧП устанавливают специалисты.
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