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10:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Хлопок газа произошел в станице на Кубани, пострадала женщина

ЧП случилось по улице Ленина в станице Васюринской, недалеко от Краснодара.

Хлопок газа произошел в хозпостройке, баллон не взорвался. Две машины МЧС прибыли на место по вызову, однако пожара не произошло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Травмы при хлопке получила местная жительница. На машине скорой помощи ее экстренно доставили в больницу.

Причины ЧП устанавливают специалисты.

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