В Казани мужчина вылетел на «красный» и сбил женщину на «зебре»
Серьезные множественные травмы получила 39-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Казани.
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