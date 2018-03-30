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17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани мужчина вылетел на «красный» и сбил женщину на «зебре»

Серьезные множественные травмы получила 39-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Казани.

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром, в 6.30, на улице Залесная.

По предварительным данным казанских автоинспекторов, 38-летний водитель автомобиля «Лада Калина», следуя со стороны трассы М-7 в направлении улицы Осиновская, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. После этого легковушка въехала в металлическое ограждение.

В результате аварии женщина получила сочетанную травму и множественные переломы ребер.

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