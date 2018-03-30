В Казани мужчина вылетел на «красный» и сбил женщину на «зебре»

По предварительным данным казанских автоинспекторов, 38-летний водитель автомобиля «Лада Калина», следуя со стороны трассы М-7 в направлении улицы Осиновская, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. После этого легковушка въехала в металлическое ограждение.