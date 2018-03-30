В Сочи задержан московский полицейский

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Сотрудник УВД по ЦАО г. Москвы был остановлен инспекторами ГИБДД в Сочи. Известно, что мужчина был не при исполнении должностных обязанностей, он находился в отпуске. Сведения уточнили в ГУ МВД по г. Москве.

Во время осмотра у мужчины было обнаружено более 50 г гашиша и 195 г вещества, в состав которого входит кокаин.