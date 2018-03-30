СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
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