СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»

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«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана», — сказала Петренко в пятницу «Интерфаксу».

Петренко сообщила, что Комкова не противодействовала эксплуатации торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей.

По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Светлана Петренко официальный представитель СК

«Сегодня Комковой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством о ее аресте. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей», — отметила Петренко.

Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга.

Комковой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В приемной госстройнадзора Кемеровской области агентству «Интерфакс» сообщили, что пока никаких следственных действий в здании инспекции не проводилось. Эту информацию агентству также подтвердил один из сотрудников госстройнадзора.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. На текущий момент задержаны семь человек, пятеро из них арестованы.