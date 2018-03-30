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11:18 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом под колесами фуры погибла шестнадцатилетняя девушка

Трагедия произошла в четверг вечером в Городищенском районе Волгоградской области.

По предварительной информации ГУ МВД РФ по региону, в 22.30 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» с прицепом следовал на своем транспортном средстве по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Волгограда в сторону Камышина. На 671 км он не справился с управлением: автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался «МАЗ-5440». За рулем фуры находился 37-летний мужчина.

От столкновения грузовика и легковушки пострадали те, кто ехал в «ВАЗе»: водителя и его 37-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. К несчастью, третьего человека, 16-летнюю девушку, спасти не удалось: от полученных ран она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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