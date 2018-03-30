Под Волгоградом под колесами фуры погибла шестнадцатилетняя девушка

По предварительной информации ГУ МВД РФ по региону, в 22.30 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» с прицепом следовал на своем транспортном средстве по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Волгограда в сторону Камышина. На 671 км он не справился с управлением: автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался «МАЗ-5440». За рулем фуры находился 37-летний мужчина.