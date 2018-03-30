В Волгограде пьяный водитель на иномарке врезался в стену дома

Примерно в 22.47 очевидцы позвонили в экстренные службы города и сообщили, что на улице Хорошева разбилась иномарка.

Как выяснили прибывшие на место правоохранители, 35-летний водитель сел за руль Hyundai Solaris выпившим. Он мчался по улице Хорошева в сторону улицы Римского-Корсакова, но на скользкой дороге, видимо, не удержал автомобиль. Машину занесло и она на полном ходу снесла металлический забор и врезалась в стену частного домовладения.