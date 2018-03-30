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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пьяный водитель на иномарке врезался в стену дома

Жуткая авария произошла вечером 29 марта в Дзержинском районе Волгограда.

Примерно в 22.47 очевидцы позвонили в экстренные службы города и сообщили, что на улице Хорошева разбилась иномарка.

Как выяснили прибывшие на место правоохранители, 35-летний водитель сел за руль Hyundai Solaris выпившим. Он мчался по улице Хорошева в сторону улицы Римского-Корсакова, но на скользкой дороге, видимо, не удержал автомобиль. Машину занесло и она на полном ходу снесла металлический забор и врезалась в стену частного домовладения.

Удар был настолько сильным, что капот иномарки смяло. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновник аварии остался жив и отделался ссадинами, а вот его 38-летний пассажир получил серьезные травмы. Его в состоянии комы увезли на «скорой» в больницу.

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