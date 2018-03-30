В Волгограде пьяный водитель на иномарке врезался в стену дома
Жуткая авария произошла вечером 29 марта в Дзержинском районе Волгограда.
Жуткая авария произошла вечером 29 марта в Дзержинском районе Волгограда.
Примерно в 22.47 очевидцы позвонили в экстренные службы города и сообщили, что на улице Хорошева разбилась иномарка.
Как выяснили прибывшие на место правоохранители, 35-летний водитель сел за руль Hyundai Solaris выпившим. Он мчался по улице Хорошева в сторону улицы
Удар был настолько сильным, что капот иномарки смяло. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновник аварии остался жив и отделался ссадинами, а вот его 38-летний пассажир получил серьезные травмы. Его в состоянии комы увезли на «скорой» в больницу.
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