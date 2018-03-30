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10:43 (мск), источник: Informburo.kz

ЧС в Семее: по решению акимата взрывные работы продолжаются

Чтобы показать масштаб паводковой угрозы и предпринимаемые меры для её минимизации, ДЧС ВКО опубликовало видео территории ЧС.

ДЧС ВКО опубликовало видео, демонстрирующее масштабы ЧС в Семее. Из-за повышения уровня воды в Иртыше в городе подтоплено 141 жилой дом и 596 дачных строений.

По решению акимата в городе с утра продолжаются взрывные работы, о чем предупреждают население, сообщает ДЧС ВКО. Общая паводковая обстановка и состояние русла Иртыша изучается с воздуха, в облётах принимает участие начальник областного департамента по ЧС Нурлан Мадьяров.

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В городе специальная комиссия проводит подворный обход для подсчёта ущерба, сообщает пресс-служба акима ВКО. После ликвидации ЧС жители подтопленных районов должны обратиться в городской отдел ЖКХ, для возмещения материального ущерба, а также в отдел ветеринарии, если от подтоплений пострадал их скот.

Людям, чьи дома оказались подтопленными, ночью и утром психологическую помощь оказывали психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.

Пострадавших от подтопления поделили на несколько групп и разместили в разных эвакуационных пунктах. Часть из них отвезли в местный профилакторий. В первые часы жители находились в панике и растерянности.

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«Очень сложная ситуация. 77 взрослых, 55 детей и каждому необходимо было уделить внимание. Реакции у людей разные: агрессия, паника, истерика, тревожность, страх. Многие стояли потерянными, плакали. Вместе с сотрудником городского УЧС мы беседовали с людьми и успокаивали», — рассказывает психолог СПиАСР ДЧС ВКО Олеся Мухина.

Людей обеспечили горячим питанием. В акимате пообещали предоставить автобус для нужд пострадавших.

Другая часть эвакуированных разместилась в гостинице и в здании одной из школ. В течении дня психологи планируют навестить всех пострадавших. Из Усть-Каменогорска для подкрепления выехала бригада врачей и психологов из «Центра медицины катастроф».

Город подтопило из-за экстренного сброса воды с Шульбинского водохранилища. Воду сбросили, не предупредив акиматы. Аким ВКО обвинил в произошедшем Ертискую бассейновую инспекцию.

29 марта аким Семей Ермак Салимов объявил в городе ЧС природного характера местного масштаба. По предварительным данным, в Семее подтоплено 141 жилой дом, 596 дачных домов. Спасатели эвакуировали 220 жителей дачных массивов, улиц Краевой, Портовой, Матросской, Буксирной.

Во время подрыва льда на реке Иртыш у жителей квартир в четырёх многоэтажных домах взрывной волной выбило оконные стёкла. По словам Ермака Салимова, эти меры были вынужденными. Владельцев квартир глава города заверил, что им возместят все затраты на ремонт.

На сегодняшний день всего по ВКО паводковыми и талыми водами было подтоплено 33 населённых пункта.

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