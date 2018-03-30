ЧС в Семее: по решению акимата взрывные работы продолжаются

ДЧС ВКО опубликовало видео, демонстрирующее масштабы ЧС в Семее. Из-за повышения уровня воды в Иртыше в городе подтоплено 141 жилой дом и 596 дачных строений.

По решению акимата в городе с утра продолжаются взрывные работы, о чем предупреждают население, сообщает ДЧС ВКО. Общая паводковая обстановка и состояние русла Иртыша изучается с воздуха, в облётах принимает участие начальник областного департамента по ЧС Нурлан Мадьяров.

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В городе специальная комиссия проводит подворный обход для подсчёта ущерба, сообщает пресс-служба акима ВКО. После ликвидации ЧС жители подтопленных районов должны обратиться в городской отдел ЖКХ, для возмещения материального ущерба, а также в отдел ветеринарии, если от подтоплений пострадал их скот.

Людям, чьи дома оказались подтопленными, ночью и утром психологическую помощь оказывали психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.

Пострадавших от подтопления поделили на несколько групп и разместили в разных эвакуационных пунктах. Часть из них отвезли в местный профилакторий. В первые часы жители находились в панике и растерянности.

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«Очень сложная ситуация. 77 взрослых, 55 детей и каждому необходимо было уделить внимание. Реакции у людей разные: агрессия, паника, истерика, тревожность, страх. Многие стояли потерянными, плакали. Вместе с сотрудником городского УЧС мы беседовали с людьми и успокаивали», — рассказывает психолог СПиАСР ДЧС ВКО Олеся Мухина.

Людей обеспечили горячим питанием. В акимате пообещали предоставить автобус для нужд пострадавших.

Другая часть эвакуированных разместилась в гостинице и в здании одной из школ. В течении дня психологи планируют навестить всех пострадавших. Из Усть-Каменогорска для подкрепления выехала бригада врачей и психологов из «Центра медицины катастроф».

Город подтопило из-за экстренного сброса воды с Шульбинского водохранилища. Воду сбросили, не предупредив акиматы. Аким ВКО обвинил в произошедшем Ертискую бассейновую инспекцию.

29 марта аким Семей Ермак Салимов объявил в городе ЧС природного характера местного масштаба. По предварительным данным, в Семее подтоплено 141 жилой дом, 596 дачных домов. Спасатели эвакуировали 220 жителей дачных массивов, улиц Краевой, Портовой, Матросской, Буксирной.

Во время подрыва льда на реке Иртыш у жителей квартир в четырёх многоэтажных домах взрывной волной выбило оконные стёкла. По словам Ермака Салимова, эти меры были вынужденными. Владельцев квартир глава города заверил, что им возместят все затраты на ремонт.