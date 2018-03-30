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13:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жительница Воронежа отдала 24 млн. рублей экстрасенсу ради спасения мужа от тюрьмы

В Центральном суде одна из потерпевших от действий Светланы Диденко дала свои показания.

Источник: Вести - Воронеж

47-летняя жительница Воронежа, которая отдала 24 млн. рублей девушке-экстрасенсу, пыталась молитвами и обрядами с восковыми свечами спасти своего мужа от тюрьмы. В Центральном суде одна из потерпевших дала свои показания. Рассказ длился около трёх часов.

То, что якобы экстрасенс её обманула, и денег она своих не увидит, 47-летняя жительница Воронежа узнала по SMS, где ясновидящая сама в этом призналась, извинилась и отметила, что, по-прежнему, хочет с ней дружить и помогать её семье. После этого потерпевшая ещё месяц с ней общалась, а затем даже получила расписку от обвиняемой. Правда, написана она оказалась левой рукой, с указанием недостоверной даты, и там речь не о всей сумме, а о 19 млн рублей.

Женщина обратилась к ясновидящей — так ей представили Светлану Диденко знакомые, чтобы помочь мужу. Та сказала, что на это понадобится 2 года посещать её сеансы. Первый стоил 3 тыс. рублей. Последующие несколько и вовсе были бесплатными. А затем, по рассказам потерпевшей, всё происходило, как под гипнозом. Начались угрозы и приказы приносить большие суммы денег — иначе могут погибнуть близкие.

Что интересно — первые миллионы, которые отдала как бы экстрасенсу, женщина взяла со сберегательной книжки свекрови. Уже после, свекрови пришлось продавать экстренно дом в Подмосковье, а затем потерпевшей продать и собственную 300-метровую квартиру в центре Воронежа.

Все отданные деньги, уверяла потерпевшая, ясновидящая складывала в большой тёмный сундук. Подобные, якобы, были у каждого клиента Светланы Диденко. В итоге женщина отдала 24 млн рублей. Это самый большой ущерб среди нескольких потерпевших.

Всего их, напомним, пять. В том числе и двое мужчин — отдали подсудимой в общей сложности 48 млн рублей. Если будет доказана вина Светланы Диденко, ей может грозить 10 лет лишения свободы.

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