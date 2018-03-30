В Новокуйбышевске горел ресторан на Свердлова

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, горело подсобное помещение. Площадь пожара составила 8 кв. метров. На тушение возгорания выезжали 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось за 14 минут.