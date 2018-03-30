В Новокуйбышевске горел ресторан на Свердлова
В четверг, 29 марта, в 22:35 в Новокуйбышевске на улице Свердлова произошел пожар. Там загорелся ресторан «Верона».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В четверг, 29 марта, в 22:35 в Новокуйбышевске на улице Свердлова произошел пожар. Там загорелся ресторан «Верона».
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, горело подсобное помещение. Площадь пожара составила 8 кв. метров. На тушение возгорания выезжали 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось за 14 минут.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.