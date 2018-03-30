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10:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске горел ресторан на Свердлова

В четверг, 29 марта, в 22:35 в Новокуйбышевске на улице Свердлова произошел пожар. Там загорелся ресторан «Верона».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, горело подсобное помещение. Площадь пожара составила 8 кв. метров. На тушение возгорания выезжали 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось за 14 минут.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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