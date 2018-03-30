Стоматологическая клиника загорелась в центре Нижнего Новгорода

Стоматологическая клиника загорелась в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Как отмечается в сообщении, информация о возгорании в стоматологической клинике, расположенной на улице Студеной, поступила в 4:06 29 марта.

К моменту прибытия пожарных подразделений произошло задымление в цокольном этаже здания. Пожарными были спасены три человека. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействовано 45 человек и восемь единиц техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. Обгорела внутренняя отделка служебного помещения.