Стоматологическая клиника загорелась в центре Нижнего Новгорода
Пожарными спасены три человека.
Пожарными спасены три человека.
Стоматологическая клиника загорелась в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает
К моменту прибытия пожарных подразделений произошло задымление в цокольном этаже здания. Пожарными были спасены три человека. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействовано 45 человек и восемь единиц техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. Обгорела внутренняя отделка служебного помещения.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
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