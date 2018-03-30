В Москве задержаны 15 человек, продававших алкоголь, предназначенный для Duty Free

«Пресечена незаконная деятельность группы, участники которой подозреваются в хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции иностранного производства, предназначенной для реализации исключительно в магазинах беспошлинной торговли. Деятельность организованной группы носила масштабный межрегиональный характер. В ее состав входили более 15 человек», — сказала она.

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Оборот от незаконной деятельности составлял более 50 млн рублей в месяц. Ирина Волк Официальный представитель МВД РФ

По ее словам, проведены 26 обысков на территории Московского региона, изъято более 10 тыс. единиц немаркированной элитной алкогольной продукции известных зарубежных брендов. Кроме того, в квартире организатора незаконных поставок изъят наркотик амфетамин.