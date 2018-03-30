Склад строительных материалов всполохнул во Владивостоке

Сегодня, 30 марта, загорелось здание на улице по адресу Выселковая, 40. В строении находится склад строительных материалов.

О пожаре спасателям сообщили в 15.55. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты сразу приступили к осмотру и тушению возгорания. Как отмечают очевидцы, снявшие видео с места, ликвидировать огонь мешает множество горючих материалов, находящихся на самом складе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю корреспонденту «КП» — Владивосток сообщили, что пожар еще не потушен, подробности происшествия еще уточняются.

Отмечается, что по первой оценке площадь пожара составила 300 кв. м. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.