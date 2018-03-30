В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуировали ТЦ «Мегаполис»
Сегодня в районе 11.40 в Екатеринбурге экстренно эвакуировали торговый центр «Мегаполис».
Сегодня в районе 11.40 в Екатеринбурге экстренно эвакуировали торговый центр «Мегаполис».
Об этом в паблике «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети сообщили очевидцы. На площади перед ТЦ сейчас стоит огромная толпа людей.
В торговом центре пояснили, что тревога была учебная. Сейчас все магазины работают в штатном режиме.
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