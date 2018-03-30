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11:17 (мск), источник: Новости Перми

В Перми перед судом предстанет банда автомобильных воров

Ранее судимые граждане из Московской и Астраханской областей, а также пермяк обвиняются в кражах, разбое, убийстве, поджоге. Уголовное дело в отношении всех троих преступников направлено в суд.

Мужчины в возрасте 43, 34 и 31 года весной 2017 года совершили ряд серьезных преступлений. В марте на территории Перми они объединились в ОПГ и стали по ночам обворовывать припаркованные автомобили.

43-летний житель Астраханской области в ночь на 29 апреля 2017 года убил водителя грузовика. Чтобы скрыть преступления, он вместе с соучастником сожгли автомобиль. Материальный ущерб от поджога превысил 330 тысяч рублей.

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В Перми перед судом предстанет банда автомобильных воров
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