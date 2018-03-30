В Перми перед судом предстанет банда автомобильных воров
Ранее судимые граждане из Московской и Астраханской областей, а также пермяк обвиняются в кражах, разбое, убийстве, поджоге. Уголовное дело в отношении всех троих преступников направлено в суд.
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