Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Назван лучший автомобиль в мире
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова
В Харькове посетителей ресторана расстреляли из автомата
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ольга Бузова украсила обложку Playboy
Ученые открыли «новый орган»
Шесть бактерий, которые могут навредить каждой женщине
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
11:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Следователи устанавливают причины смерти в роддоме чиновницы из Златоуста

С ребёнком девушки всё в порядке.

Следователи начали проверку по факту смерти в Челябинске роженицы из Златоуста, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил глава Златоуста Вячеслав Жилин. Погибшая Наталья Алексюк работала начальником отдела по взаимодействию со СМИ в городской администрации. Девушка скончалась 29 марта после операции, проведённой во время родов.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», — рассказали в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По словам коллег, врачи отправили Наталью рожать в областной перинатальный центр. Там девушке сделали кесарево сечение. Ребёнок погибшей находится в больнице.

«Я проработал с Натальей много лет, ещё с того времени, когда был председателем Собрания депутатов. Знал её как профессионала с большой буквы, человека компетентного и ответственного, жизнерадостного и активного… Вместе с Собранием депутатов, мэрией Златоуста приношу свои соболезнования родным и близким», — отметил Вячеслав Жилин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рабочего лесопилки насквозь проткнул кусок дерева. Фото
СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь