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11:22 (мск), источник: РИА Крым

Экипажу захваченного Украиной «Норда» доставили продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Адвокаты доставили продукты членам экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного Украиной. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, близкий к судовладельцу.

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«Вчера адвокаты доставили им запасы (питания — ред.), они еле пробились (на корабль — ред.). Питанием минимум на трое суток их обеспечили для начала», — сказал собеседник.

По его словам, планируется создать на «Норде» запас еды на ближайшие дни: «Надеюсь, сегодня-завтра они создадут н/з (неприкосновенный запас — ред.), мало ли перебои начнутся. Планируется создать запас сухпайка на 5−10 суток».

Ранее представитель судовладельца (производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» (Керчь) рассказал, что запасы продовольствия, воды и топлива на крымском судне «Норд» на исходе. Плавсредство, которое находится под флагом России, украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, все — граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа «Норда».

Судно находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать плавсредство. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.

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