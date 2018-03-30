Минские таможенники обнаружили в посылке с конфетами 25 тыс. евро

Почтовое отправление, поступившее из Франции, было адресовано 27-летнему жителю Минска. Отправитель в таможенной декларации заявил о перемещении в посылке шоколадных конфет и одежды. Между тем стоимость товара в документах указана не была.
При проведении таможенного досмотра с применением рентгеноборудования установлено наличие в двух коробках шоколадных конфет крупной суммы в иностранной валюте. Денежные средства были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне коробок под сладостями.
Запрещенная к пересылке в международных почтовых отправлениях иностранная валюта изъята. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК.
Государственный таможенный комитет напоминает, что перемещение иностранной валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $200.
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