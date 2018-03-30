Главного инженера МУП «ЧКТС» отпустили под домашний арест
Карпусенко был взят под стражу по постановлению Центрального райсуда 23 марта 2018 года.
Карпусенко был взят под стражу по постановлению Центрального райсуда 23 марта 2018 года.
Главному инженеру МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), обвиняемому в получении взятки, облсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, Юрий Карпусенко был взят под стражу по постановлению Центрального райсуда 23 марта 2018 года.
«Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Карпусенко, изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 22 мая», — сообщила официальный представитель ЧОС Кристина Высоцкая.
По ее словам, постановление первой инстанции обжаловал адвокат обвиняемого, просивший изменить избранную меру пресечения.
Следственные органы предъявили главному инженеру МУП «ЧКТС» Юрию Карпусенко обвинение в получение взятки.
По версии следствия, в 2017 году мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей «за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам». В ходе обысков у него было изъято еще более 30 млн рублей в российской и иностранной валюте.
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