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11:44 (мск), источник: dostup1.ru

Главного инженера МУП «ЧКТС» отпустили под домашний арест

Карпусенко был взят под стражу по постановлению Центрального райсуда 23 марта 2018 года.

Главному инженеру МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), обвиняемому в получении взятки, облсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Юрий Карпусенко был взят под стражу по постановлению Центрального райсуда 23 марта 2018 года.

«Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Карпусенко, изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 22 мая», — сообщила официальный представитель ЧОС Кристина Высоцкая.

По ее словам, постановление первой инстанции обжаловал адвокат обвиняемого, просивший изменить избранную меру пресечения.

Следственные органы предъявили главному инженеру МУП «ЧКТС» Юрию Карпусенко обвинение в получение взятки.

По версии следствия, в 2017 году мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей «за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам». В ходе обысков у него было изъято еще более 30 млн рублей в российской и иностранной валюте.

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