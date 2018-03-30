Главного инженера МУП «ЧКТС» отпустили под домашний арест

«Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Карпусенко, изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 22 мая», — сообщила официальный представитель ЧОС Кристина Высоцкая.

По версии следствия, в 2017 году мужчина получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей «за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам». В ходе обысков у него было изъято еще более 30 млн рублей в российской и иностранной валюте.