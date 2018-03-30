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12:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тукаевском районе РТ объявили карантин по бешенству

(Казань, 30 марта, «Татар-информ»). На территории села Верхний Байлар Тукаевского района РТ установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В период действия карантина на территории села запрещается торговать домашними животными, отлавливать диких животных, убивать животных на мясо, у которых подозреваются симптомы бешенства, а также использовать в пищу их молоко.

Согласно документу, карантин отменят через два месяца после того, как в районе зафиксируют последний случай заболевания животных. Контролировать исполнение указа будет Кабмин РТ.

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