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12:25 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре будут судить ответственного чиновника краевой администрации

Прокуратура направила в Ленинский суд уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела оформления земельных участков департамента имущественных отношений края.

Источник: Югополис

49-летний чиновник обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия, он был включен в рабочую группу, созданную приказом министра природных ресурсов Краснодарского края. В полномочия группы входило рассмотрение вопросов, связанных с внесением изменений в условия лицензий на пользование участками недр на территории края, переоформление лицензий, досрочное прекращение права пользования участками недр, в том числе на которых осуществляется добыча подземных вод.

16 февраля 2017 года представителю индивидуального предпринимателя стало известно, что на рабочей группе принято решение рекомендовать министерству природных ресурсов края отказать в предоставлении права пользования участком недр для добычи подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности. К чиновнику обратились с просьбой оказать консультативную помощь в подготовке и предоставлении надлежащих документов для получения государственной услуги.

В ходе разговора он разъяснил, какие документы необходимы. В марте 2017 года представителем ИП ему предоставлен пакет документов. Проверив правильность и полноту предоставленных сведений, он решил воспользоваться ставшей ему известной информацией и сообщил, что необходимо передать 300 тыс. рублей якобы в качестве взятки для заместителя начальника отдела минерально-сырьевой базы и мониторинга состояния недр управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов края, не осведомленного о преступных намерениях.

При этом чиновник не собирался влиять на решение о предоставлении указанного участка.

15 июня в ходе телефонного разговора чиновник сообщил представителю ИП, что рабочей группой принято положительное решение и попросил передать 300 тыс. рублей. Понимая, что эти действия носят противоправный характер, направлены на незаконное получение денежных средств, представитель обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

На следующий день при передаче денежных средств в помещении продуктового магазина чиновник был задержан полицейскими.

Расследование проведено СКР по краю, сообщает «Югополису» пресс-служба краевого надзорного ведомства.

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