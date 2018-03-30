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12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Находящуюся под угрозой исчезновения заспиртованную индийскую кобру изъяли нижегородские таможенники у возвращавшегося из Вьетнама туриста

Как сообщает Приволжское таможенное управление Федеральной таможенной службы, заспиртованную кобру задержали нижегородские таможенники при проведении контроля в аэропорту Стригино у туриста, прибывшего рейсом из Нячанга.

В чемодане путешественника находилась черная коробка с надписью «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень».

Необычную находку таможенники отправили на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта, исследуемый объект является «Настойкой на змее и травах» или змеиным вином, в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).

Поскольку индийская ядовитая кобра попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что нижегородская таможня не допустила провоз через границу исторической швейной машинки, челюстей акулы и французских открыток.

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