Находящуюся под угрозой исчезновения заспиртованную индийскую кобру изъяли нижегородские таможенники у возвращавшегося из Вьетнама туриста

В чемодане путешественника находилась черная коробка с надписью «Настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень».

Необычную находку таможенники отправили на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта, исследуемый объект является «Настойкой на змее и травах» или змеиным вином, в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).

Поскольку индийская ядовитая кобра попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.