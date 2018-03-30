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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже уничтожили 310 кг санкционных помидоров из Турции

Кроме того, бульдозеры подавили польские груши.

В Воронеже таможенники совместно с работниками службы Россельхознадзора с начала года уничтожили уже 468 килограммов «санкционки». В ходе нескольких совместных проверочных рейдов в торговых точках продуктовых рынков Воронежа выявлены несоответствующие товары.

— Груши свежие в количестве 158 кг в деревянных ящиках, на этикетках которых страной происхождения обозначена Польша (POLSKA). Томаты свежие в количестве 310 кг, расфасованные в зеленые пластиковые ящики, на этикетках которых страна происхождения — Турецкая Республика (Produce of Turkey), — сообщают в ГГТИ по СО Воронежской таможни.

Документов, подтверждающих законность приобретения и нахождения данных товарных партий на территории России, представлено не было. В соответствии с Указами Президента санкционная продукция изъята из обращения и уничтожена на полигонах ТБО.

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