В Воронеже уничтожили 310 кг санкционных помидоров из Турции

В Воронеже таможенники совместно с работниками службы Россельхознадзора с начала года уничтожили уже 468 килограммов «санкционки». В ходе нескольких совместных проверочных рейдов в торговых точках продуктовых рынков Воронежа выявлены несоответствующие товары.

— Груши свежие в количестве 158 кг в деревянных ящиках, на этикетках которых страной происхождения обозначена Польша (POLSKA). Томаты свежие в количестве 310 кг, расфасованные в зеленые пластиковые ящики, на этикетках которых страна происхождения — Турецкая Республика (Produce of Turkey), — сообщают в ГГТИ по СО Воронежской таможни.