В печах ЧТЗ сожгли 42 килограмма наркотиков
Свыше 42 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения по решению судов уничтожены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в печах Челябинского тракторного завода, сообщает
Свыше 42 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения по решению судов уничтожены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в печах Челябинского тракторного завода, сообщает
Уничтоженные наркотические средства, среди которых около 23 килограммов героина и 19, 5 килограмма марихуаны являлись вещественными доказательствами по девяти уголовным делам, находившимся в производстве следственного отдела управления.
Напомним, что ранее в Челябинске осуждены граждане Кыргызской Республики. Челябинские контрразведчики изъяли у них при задержании более 22 кг героина, предназначенные для сбыта.
Следственными органами УФСБ в отношении этих граждан расследованы уголовные дела. Продавцов наркотического средства Челябинский областной суд приговорил каждого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Семи годами лишения свободы закончилась и другая криминальная история. Советский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинска, задержанному весной 2017 года сотрудниками УФСБ. Судом установлено, что осужденный приобрел в феврале прошлого года около девятнадцати килограммов марихуаны и спрятал ее в частном доме, где проживал сам.
Впоследствии он планировал сбыть наркотическое средство с целью извлечения выгоды. Однако был задержан контрразведчиками, наркотики изъяты. Приговоры по уголовным делам вступили в законную силу.
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