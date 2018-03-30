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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тихорецке водитель иномарки устроил ДТП и погиб

Смертельная авария случилась около 6:50 в Тихорецке рядом с мясокомбинатом по улице Ударников.

По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Accent нарушил правила ПДД, выехал на встречную полосу и врезался в китайский автомобиль Vortex, за рулем которого был 61-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что оба автомобиля буквально смяло после ДТП.

— В аварии на месте погиб водитель Hyundai Accent, мужчина за рулем Vortex получил серьезные травмы, — рассказал «Комсомольской правде-Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Пострадавшего увезли в районную больницу на машине скорой помощи. Точные обстоятельства аварии уточняются.

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