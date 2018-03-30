В Тихорецке водитель иномарки устроил ДТП и погиб

По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Accent нарушил правила ПДД, выехал на встречную полосу и врезался в китайский автомобиль Vortex, за рулем которого был 61-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что оба автомобиля буквально смяло после ДТП.

— В аварии на месте погиб водитель Hyundai Accent, мужчина за рулем Vortex получил серьезные травмы, — рассказал «Комсомольской правде-Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.