В Тихорецке водитель иномарки устроил ДТП и погиб
Смертельная авария случилась около 6:50 в Тихорецке рядом с мясокомбинатом по улице Ударников.
Смертельная авария случилась около 6:50 в Тихорецке рядом с мясокомбинатом по улице Ударников.
По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Accent нарушил правила ПДД, выехал на встречную полосу и врезался в китайский автомобиль Vortex, за рулем которого был 61-летний мужчина.
Удар был настолько сильным, что оба автомобиля буквально смяло после ДТП.
— В аварии на месте погиб водитель Hyundai Accent, мужчина за рулем Vortex получил серьезные травмы, — рассказал «Комсомольской правде-Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Пострадавшего увезли в районную больницу на машине скорой помощи. Точные обстоятельства аварии уточняются.
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