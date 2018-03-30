Под Калининградом машина врезалась в дерево, водитель погиб

В начале шестого часа вечера по шоссе «Калининград — Долгоруково — Каменка» двигался «Фольксваген Кадди». По какой причине 55-летний водитель «каблучка» на прямом участке дороги вдруг потерял контроль над своим автомобилем — устанавливает полиция. Не исключено — виной всему выпавший снег, мокрый асфальт и слишком большая скорость. Но в результате машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в придорожное дерево.