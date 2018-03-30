В Воронежской области вагон грузового поезда сошёл с рельсов

Гружённый углём вагон грузового поезда сошёл с рельсов на перегоне станций «Хреновая — Бобров» в ночь на пятницу, 30 марта. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.