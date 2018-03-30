В Воронежской области вагон грузового поезда сошёл с рельсов
Силовики начали доследственную проверку.
Силовики начали доследственную проверку.
Гружённый углём вагон грузового поезда сошёл с рельсов на перегоне станций «Хреновая — Бобров» в ночь на пятницу, 30 марта. Обошлось без пострадавших, сообщила
К утру движение на вышеуказанном участке железной дороги было восстановлено. Оперативные службы продолжают осмотр места происшествия и прилегающей территории, проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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