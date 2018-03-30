В Алматы старое дерево упало на машину

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Упавшее дерево повредило Audi в Алматы, передает Zakon.kz.

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Инцидент произошел по ул. Руставели, между пр. Суюнбая и ул. Жангильдина. Как рассказал автовладелец, он припарковался у обочины и на несколько минут зашел в столовую, а потом услышал грохот. Выйдя на улицу мужчина увидел лежащее на его авто дерево.

Старое, судя по корням дерево, обрушилось сначала на газовую трубу, подмяв стойки, и затем на Audi. Также в результате упал телеграфный столб, оборваны провода.

При инциденте никто не пострадал. На место прибыли соответствующие службы для устранения последствий.

Как рассказали местные жители, примерно месяц назад метрах в 50 от этого места уже падало дерево, оно тоже было старое. На место приезжали представители исполнительной власти, осмотрели аварийные деревья, но пока мер не предпринято.