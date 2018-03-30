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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пациент побил врача «скорой помощи», чтобы его не увозили в больницу

Пьяный дебошир решил продолжить застолье.

В Екатеринбурге очередной пациент напал на бригаду медиков «скорой помощи». Врачи приехали на вызов к трем подвыпившим мужчинам, которые устроили застолье. Во время вечеринки 35-летнему празднующему стало плохо. И его друзья решили вызвать помощь. Приехавшие медики осмотрели пациента и предложили ему поехать в больницу. Тот поначалу согласился и вместе с докторами пошел к машине «скорой». Но на лестнице в подъезде пациент резко передумал и отказался от госпитализации, решив продолжить застолье. Дебошир вспылил и напал на медика, который его сопровождал.

— Во время конфликта пьяный мужчина нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, — поясняют в УМВД по Екатеринбургу. — После звонка в полицию на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, который доставил участников инцидента в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший врач уже написал заявление на неадекватного пациента. Серьезных травм, к счастью, он не получил. Лишь небольшие побои. Сейчас дебоширу грозит до 2 лет колонии. Известно, что он безработный и часто выпивает.

— В отношении подозреваемого стражи порядка составили административный протокол за «Мелкое хулиганство» и возбудили уголовное дело по статье «Побои», — поясняют в полиции. — Он взят под подписку о невыезде.

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