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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом у мужчины угнали иномарку, пока он был в гостях

«С такими друзьями и врагов не надо», — говорят о ситуациях, в которой оказался и 25-летний житель Новониколаевского района Волгоградской области.

29 марта молодой человек приехал на своем «Форд Фокус» в гости к знакомому в Урюпинск. Собралась компания, мужчины выпивали, общались. И вдруг, уже среди ночи, владелец иномарки обнаружил, что машины нет во дворе. С заявлением об угоне он отправился в полицию.

Искали автомобиль недолго, полицейские нашли его разбитым на обочине трассы. Стали выяснять подробности происшедшего и искать виновника. И вышли на хозяина дома, у которого гостил потерпевший. 22-летний безработный «друг» в ходе допроса сознался, что это он угнал машину.

Как пояснил парень правоохранителям, в ходе распития спиртных напитков он незаметно взял у гостя ключи от авто и поехал кататься. Но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив машину.

На виновника завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Кроме того, за управление авто в нетрезвом виде он заплатит штраф, уточняют в ГУ МВД по региону. В общем, грозит парню до 5 лет лишения свободы, штраф и лишение прав на управление транспортным средством.

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