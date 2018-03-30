Под Волгоградом у мужчины угнали иномарку, пока он был в гостях

29 марта молодой человек приехал на своем «Форд Фокус» в гости к знакомому в Урюпинск. Собралась компания, мужчины выпивали, общались. И вдруг, уже среди ночи, владелец иномарки обнаружил, что машины нет во дворе. С заявлением об угоне он отправился в полицию.

Искали автомобиль недолго, полицейские нашли его разбитым на обочине трассы. Стали выяснять подробности происшедшего и искать виновника. И вышли на хозяина дома, у которого гостил потерпевший. 22-летний безработный «друг» в ходе допроса сознался, что это он угнал машину.

Как пояснил парень правоохранителям, в ходе распития спиртных напитков он незаметно взял у гостя ключи от авто и поехал кататься. Но не справился с управлением и съехал в кювет, повредив машину.