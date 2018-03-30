Директор управляющей компании в Башкирии подозревается в хищении 20 млн рублей при начислении платы за коммунальные услуги
Уфа. 30 марта.
Уфа. 30 марта.
По предварительным данным, управляющая компания за теплоснабжение 58 домов за 2013 год выставила к оплате около 60 млн рублей.
«При этом данные дома оборудованы коллективными приборами учета тепловой энергии и по итогам 2013 года сложилась экономия за потребление. В соответствии с постановлением правительства РФ директор управляющей компании должен (был — ИФ) произвести с учетом экономии корректировку за поставленную теплоэнергию в сумме не менее 20 млн рублей. Однако это не было сделано», — говорится в сообщении.
Эти деньги были присвоены руководителем УК, а жильцам многоквартирных домов причинен ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время в Стерлитамаке работает группа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД по республике.
В офисе управляющей компании и по месту проживания фигуранта дела полиция проводит обыски.
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