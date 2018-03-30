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12:31 (мск), источник: Интерфакс

Директор управляющей компании в Башкирии подозревается в хищении 20 млн рублей при начислении платы за коммунальные услуги

Уфа. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании в Стерлитамаке (Башкирия), подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по республике в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, управляющая компания за теплоснабжение 58 домов за 2013 год выставила к оплате около 60 млн рублей.

«При этом данные дома оборудованы коллективными приборами учета тепловой энергии и по итогам 2013 года сложилась экономия за потребление. В соответствии с постановлением правительства РФ директор управляющей компании должен (был — ИФ) произвести с учетом экономии корректировку за поставленную теплоэнергию в сумме не менее 20 млн рублей. Однако это не было сделано», — говорится в сообщении.

Эти деньги были присвоены руководителем УК, а жильцам многоквартирных домов причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время в Стерлитамаке работает группа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД по республике.

В офисе управляющей компании и по месту проживания фигуранта дела полиция проводит обыски.

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