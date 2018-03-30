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12:43 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе пропала 16-летняя девушка

Столичный инспекторат полиции обратился с призывом о помощи в поисках пропавшей 16-летней девушки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В Кишиневе пропала 16-летняя девушка. Как сообщает столичное управление полиции, 16 октября 2017 года несовершеннолетняя отправилась в Центр временного размещения «Радуга надежды» в Вадул-луй-Водах.

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«До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Представители Центра временного размещения оповестили сотрудников инспектората полиции сектора Чеканы о пропаже девушки. По имеющейся информации, она из социально-уязвимой семьи. Таким образом, принимаются меры для установления всех обстоятельств и места ее нахождения», — сообщили в полиции.

Приметы: возраст 16 лет, карие глаза, длинные черные волосы до плеч, рост — 1,60 метра, среднее телосложение. Полиция просит граждан, у которых есть хоть какие-то данные о пропавшей девушке, сообщить информацию по номерам телефонов: 02247−70−20 или 068668803.

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