Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В Кишиневе пропала 16-летняя девушка. Как сообщает столичное управление полиции, 16 октября 2017 года несовершеннолетняя отправилась в Центр временного размещения «Радуга надежды» в Вадул-луй-Водах.

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«До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Представители Центра временного размещения оповестили сотрудников инспектората полиции сектора Чеканы о пропаже девушки. По имеющейся информации, она из социально-уязвимой семьи. Таким образом, принимаются меры для установления всех обстоятельств и места ее нахождения», — сообщили в полиции.