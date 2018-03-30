Крупный пожар во Владивостоке локализован

По данным агентства, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Спасатели отметили, что была угроза распространения возгорания на соседние здания, однако пожарные этого не допустили. В краевом МЧС подчеркнули, что пострадавших и погибших в ходе данного инцидента нет.