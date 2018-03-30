Крупный пожар во Владивостоке локализован
Во Владивостоке продолжается тушение крупного пожара на складе стройматериалов, расположенного на улице Выселковая. На данный момент огнеборцам удалось локализовать возгорание, однако сохраняются открытые источники огня, сообщает ТАСС со ссылкой на
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