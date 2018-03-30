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13:07 (мск), источник: "Российская газета"

Крупный пожар во Владивостоке локализован

Во Владивостоке продолжается тушение крупного пожара на складе стройматериалов, расположенного на улице Выселковая. На данный момент огнеборцам удалось локализовать возгорание, однако сохраняются открытые источники огня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным агентства, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Спасатели отметили, что была угроза распространения возгорания на соседние здания, однако пожарные этого не допустили. В краевом МЧС подчеркнули, что пострадавших и погибших в ходе данного инцидента нет.

Сообщение о крупном пожаре поступило в диспетчерскую службу МЧС в 15.55 по местному времени. Для тушения привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

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