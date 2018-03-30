Мощное лобовое столкновение прямо под ЗСД, есть пострадавшие
Пострадали два человека: водитель «Фольксвагена» и его
Пострадали два человека: водитель «Фольксвагена» и его
Серьёзное ДТП произошло сегодня утром, около 10:30, на Трамвайном проспекте, у дома 24 по Автомобильной улице. О нём «Водителю Петербурга» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.
По предварительным данным, 38-летний мужчина на «Тойоте Камри», ехавший по Автомобильной от проспекта Народного Ополчения к проспекту Стачек, совершил столкновение со встречным «Фольксвагеном Венто» под управлением 33-летнего мужчины.
Пострадали два человека: водитель «Фольксвагена» и его
По факту ДТП проводится проверка.
Вот что рассказывали об этой аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Разложились под ЗСД, где въезд на Автомобильную улицу, не доезжая поворота до поликлиники метрополитена на Трамвайном, 22».
«Там очень неудобный проезд, — отмечает в комментариях участница группы Королева. — Очень извилистый и узкий. Вообще, считаю, что там должно быть одностороннее движение, это было бы более логично». «Прикольное место. После скоростной шиканы главное — успеть затормозить», — добавляет Дмитрий.
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