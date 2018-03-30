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13:46 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области ищут пропавшего 17-летнего подростка

В Калининградской области разыскивают 17-летнего Алексея Унгуряна, который ушёл из дома и не вернулся. Об этом «Клопс» рассказал волонтёр организации «Поиск пропавших детей S.O.S.» Илья Майер.

Подросток вышел из дома на ул. Калининградской в Багратионовске 24 марта около 21:00, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Алексей был одет в серую шапку, тёмную куртку, серые штаны и красные кроссовки. Рост его — 175 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Алексей общительный — отмечается, что он найдёт контакт с любым.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по тел. 02, 102, 112 (полиция) или +7 (908) 290−12−21 (волонтёры).

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