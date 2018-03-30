В Калининградской области ищут пропавшего 17-летнего подростка
В Калининградской области разыскивают 17-летнего Алексея Унгуряна, который ушёл из дома и не вернулся. Об этом «Клопс» рассказал волонтёр организации «Поиск пропавших детей S.O.S.» Илья Майер.
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