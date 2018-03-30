В Калининградской области ищут пропавшего 17-летнего подростка

Подросток вышел из дома на ул. Калининградской в Багратионовске 24 марта около 21:00, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Алексей был одет в серую шапку, тёмную куртку, серые штаны и красные кроссовки. Рост его — 175 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Алексей общительный — отмечается, что он найдёт контакт с любым.