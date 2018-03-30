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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский алкобарон за попытку подкупить полицейского отделался штрафом

Он заплатит 50 тысяч рублей в доход государства.

Эта история произошла в феврале. Тогда семилукские полицейские решили изучить местный гаражный кооператив. Им сообщили, что некто продает алкоголь с поддельными акцизными марками. Удалось отыскать гараж, заполненный фальшивым алкоголем.

— Сотрудник полиции сообщил, что обнаруженные бутылки заберут для исследования, — отмечают в Следственном комитете. — 45-летний арендатор гаража предложил стражу порядка незаконное денежное вознаграждение — 25 тысяч рублей.

Несмотря на решительный отказ, мужчина не оставил попыток подкупить полицейского. Тогда тот сообщил начальству о коррупционном предложении. Арендатора задержали.

И вот последние новости: огласили приговор. Суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.

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