Воронежский алкобарон за попытку подкупить полицейского отделался штрафом
Он заплатит 50 тысяч рублей в доход государства.
Он заплатит 50 тысяч рублей в доход государства.
Эта история произошла в феврале. Тогда семилукские полицейские решили изучить местный гаражный кооператив. Им сообщили, что некто продает алкоголь с поддельными акцизными марками. Удалось отыскать гараж, заполненный фальшивым алкоголем.
— Сотрудник полиции сообщил, что обнаруженные бутылки заберут для исследования, — отмечают в Следственном комитете. — 45-летний арендатор гаража предложил стражу порядка незаконное денежное вознаграждение — 25 тысяч рублей.
Несмотря на решительный отказ, мужчина не оставил попыток подкупить полицейского. Тогда тот сообщил начальству о коррупционном предложении. Арендатора задержали.
И вот последние новости: огласили приговор. Суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей.
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