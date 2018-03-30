Пожар в ТЦ «Седьмое небо»: эвакуировано 753 человека
В одном из кафе загорелась фритюрница, в результате чего сработала пожарная сигнализация.
В одном из кафе загорелась фритюрница, в результате чего сработала пожарная сигнализация.
Причиной эвакуации торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде утром 30 марта стало возгорание, а вовсе не учебная тревога. Уточненную информацию «КП"-НН» сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
— Загорелась фритюрница в одном из кафе торгового центра, — рассказали в ведомстве. — В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.
В результате было эвакуировано 753 человека. Возгорание было оперативно потушено до приезда пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет.
Напомним, ранее «Комсомолке» сказали в МЧС, что причиной тревоги в ТЦ «Седьмое небо» стала внеплановая проверка.
Подобные проверки начались в торговых центрах по всей стране после чудовищной трагедии в Кемерове, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети.
В Управлении МЧС России по Нижегородской области сообщили, что подобные проверки пройдут во всех
— Особое внимание будет уделено работоспособности всех систем автоматической противопожарной защиты: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, дымоудаления, системы пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, — пояснили в МЧС.
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