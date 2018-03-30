Пожар в ТЦ «Седьмое небо»: эвакуировано 753 человека

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Причиной эвакуации торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде утром 30 марта стало возгорание, а вовсе не учебная тревога. Уточненную информацию «КП"-НН» сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

— Загорелась фритюрница в одном из кафе торгового центра, — рассказали в ведомстве. — В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей.

В результате было эвакуировано 753 человека. Возгорание было оперативно потушено до приезда пожарной охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет.

Напомним, ранее «Комсомолке» сказали в МЧС, что причиной тревоги в ТЦ «Седьмое небо» стала внеплановая проверка.

Подобные проверки начались в торговых центрах по всей стране после чудовищной трагедии в Кемерове, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

В Управлении МЧС России по Нижегородской области сообщили, что подобные проверки пройдут во всех торгово-развлекательных центрах региона.