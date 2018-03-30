В Иркутске будут судить водителя, устроившего крупное ДТП с 21 пострадавшим
Серьезная авария произошла на улице Рабочего Штаба летом прошлого года.
Серьезная авария произошла на улице Рабочего Штаба летом прошлого года.
Следователи закончили разбираться в деле иркутского автомобилиста,
— В тот день 42-летний водитель за рулем «МАЗДА-АКСЕЛА» ехал по улице Рабочего Штаба со стороны улицы Глеба Успенского в направлении микрорайона Зеленый, — рассказывают в
Маршрутка была битком набита пассажирами. В аварии пострадал 21 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.
Следователи опросили более 50 свидетелей, пострадавших и очевидцев ДТП, специалисты провели около 25 экспертиз и проверок. Материалы уголовного дела «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее тяжкий вред здоровью» передали в суд.
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