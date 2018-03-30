В Иркутске будут судить водителя, устроившего крупное ДТП с 21 пострадавшим

— В тот день 42-летний водитель за рулем «МАЗДА-АКСЕЛА» ехал по улице Рабочего Штаба со стороны улицы Глеба Успенского в направлении микрорайона Зеленый, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — В районе дома 96 «А» он нарушил правила дорожного движения и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в маршрутку № 81 марки «ФОРД ТРАНЗИТ».