Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Мать и дочь родили с разницей в два месяца
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
11Акции в память о погибших в Кемерово
14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске будут судить водителя, устроившего крупное ДТП с 21 пострадавшим

Серьезная авария произошла на улице Рабочего Штаба летом прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Следователи закончили разбираться в деле иркутского автомобилиста, из-за которого произошла крупная авария 15 июля прошлого года.

— В тот день 42-летний водитель за рулем «МАЗДА-АКСЕЛА» ехал по улице Рабочего Штаба со стороны улицы Глеба Успенского в направлении микрорайона Зеленый, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — В районе дома 96 «А» он нарушил правила дорожного движения и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в маршрутку № 81 марки «ФОРД ТРАНЗИТ».

Маршрутка была битком набита пассажирами. В аварии пострадал 21 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

Следователи опросили более 50 свидетелей, пострадавших и очевидцев ДТП, специалисты провели около 25 экспертиз и проверок. Материалы уголовного дела «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее тяжкий вред здоровью» передали в суд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Минтруд предлагает повысить пособие по безработице
Гиалуроновая кислота для лица
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Мутация сделала аспирин бесполезным для трети россиян
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь