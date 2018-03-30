В Нижнем Тагиле загорелся спорткомплекс
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 30 марта, УралПолит.Ru. В
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 30 марта, УралПолит.Ru. В
Сегодня в СОК планировалось проведение финалов молодежной лиги по волейболу. В настоящее время все мероприятия перенесены, людей перевезли в ФОК «Президентский». Причиной срочной эвакуации стало задымление в здании, пишут местные СМИ.
Как отмечается, на место происшествия выезжала карета скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.
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