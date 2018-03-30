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13:11 (мск), источник: УралПолит.ру

В Нижнем Тагиле загорелся спорткомплекс

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 30 марта, УралПолит.Ru. В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-форум» прошла экстренная эвакуация посетителей.

Сегодня в СОК планировалось проведение финалов молодежной лиги по волейболу. В настоящее время все мероприятия перенесены, людей перевезли в ФОК «Президентский». Причиной срочной эвакуации стало задымление в здании, пишут местные СМИ.

Как отмечается, на место происшествия выезжала карета скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.

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