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13:07 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирске громкое дело об обмане дольщиков передано в суд

Расследование уголовного дела в отношении руководителей группы компаний «Неоград» началось еще в 2014 году. Их обвиняют в обмане дольщиков почти на 1 млрд рублей.

Пять руководителей группы компаний «Неоград», объявившей о строительстве нескольких многоквартирных жилых домов в Новосибирске пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере, сообщает 30 марта пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

По данным следователей, строительная группа представила план по строительству домов по улице Кирпичная и выполняла сбор средств с граждан, заключая с ними предварительные договоры, а также договоры займа и участия в долевом строительстве. При этом руководство «Неограда» и не собиралось строить указанные дома.

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«Не имея намерений фактически осуществлять строительство многоквартирных жилых домов № 1,2,9,10,12,17 по ул. Кирпичная в г. Новосибирске, совершили хищение собранных на их возведение денежных средств в сумме более 960 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для придания своим действиям правомерного вида, похищенные средства перечислялись в течение семи лет на расчетные счета подконтрольных организаций. Потерпевшими от неправомерных действий по уголовному делу признаны 515 граждан.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Новосибирска.

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