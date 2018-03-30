В Уфе сотрудники ОМОНа сняли с поезда пассажира с ручной гранатой

На место сразу прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа. При обследовании саперы установили, что обнаруженный предмет является корпусом от ручной гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Предмет взрывоопасности не представляет и после обследования был передан полиции для дальнейших действий.