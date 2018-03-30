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13:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе сотрудники ОМОНа сняли с поезда пассажира с ручной гранатой

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе сотрудники ОМОНа Росгвардии сняли с поезда подозрительного пассажира. Мужчину заметили с предметом, похожим на ручную гранату, он был задержан на железнодорожной станции «Уфа».

На место сразу прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа. При обследовании саперы установили, что обнаруженный предмет является корпусом от ручной гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Предмет взрывоопасности не представляет и после обследования был передан полиции для дальнейших действий.

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