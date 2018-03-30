В Уфе сотрудники ОМОНа сняли с поезда пассажира с ручной гранатой
УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе сотрудники ОМОНа Росгвардии сняли с поезда подозрительного пассажира. Мужчину заметили с предметом, похожим на ручную гранату, он был задержан на железнодорожной станции «Уфа».
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