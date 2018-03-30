В Балтийске пьяный пациент избил приехавшего на вызов фельдшера

На вызов приехала машина частников, так как этот участок обслуживается не только Центральной городской больницей, но и «Быстрой помощью». Медикам, обнаружившим пациента в состоянии алкогольного опьянения, удалось отвезти мужчину в стационар ЦРБ Балтийска, но уже в приемном покое он начал проявлять агрессию и оскорблять фельдшера. Далее пациент отказался от медицинской помощи и даже попытался ворваться в диспетчерскую. Тем не менее, кое-как дежурному хирургу удалось его осмотреть, однако после осмотра мужчина продолжил оскорблять фельдшера и набросился на него с кулаками. Коротать ночь пациенту пришлось уже в полицейском участке.