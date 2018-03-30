В Балтийске пьяный пациент избил приехавшего на вызов фельдшера
Житель Балтийска напал на фельдшера, приехавшего по вызову к нему на дом. Об этом «Комсомолке» стало известно от директора «Быстрой помощи» Владимира Гапонова.
Житель Балтийска напал на фельдшера, приехавшего по вызову к нему на дом. Об этом «Комсомолке» стало известно от директора «Быстрой помощи» Владимира Гапонова.
— Человек был нетрезвым, — сообщил Гапонов. — У нашего сотрудника есть телесные повреждения: синяки и ссадины.
Нападение произошло в среду, 28 марта, около 23:00. Клиентом оказался 43-летний житель улицы Песочной, который позвонил в «скорую», жалуясь на боли в животе.
На вызов приехала машина частников, так как этот участок обслуживается не только Центральной городской больницей, но и «Быстрой помощью». Медикам, обнаружившим пациента в состоянии алкогольного опьянения, удалось отвезти мужчину в стационар ЦРБ Балтийска, но уже в приемном покое он начал проявлять агрессию и оскорблять фельдшера. Далее пациент отказался от медицинской помощи и даже попытался ворваться в диспетчерскую. Тем не менее,
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