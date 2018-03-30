Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото)
Госдеп отреагировал на закрытие генконсульства США в Петербурге
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Ученые открыли «новый орган»
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Балтийске пьяный пациент избил приехавшего на вызов фельдшера

Житель Балтийска напал на фельдшера, приехавшего по вызову к нему на дом. Об этом «Комсомолке» стало известно от директора «Быстрой помощи» Владимира Гапонова.

Источник: Комсомольская правда

— Человек был нетрезвым, — сообщил Гапонов. — У нашего сотрудника есть телесные повреждения: синяки и ссадины.

Нападение произошло в среду, 28 марта, около 23:00. Клиентом оказался 43-летний житель улицы Песочной, который позвонил в «скорую», жалуясь на боли в животе.

На вызов приехала машина частников, так как этот участок обслуживается не только Центральной городской больницей, но и «Быстрой помощью». Медикам, обнаружившим пациента в состоянии алкогольного опьянения, удалось отвезти мужчину в стационар ЦРБ Балтийска, но уже в приемном покое он начал проявлять агрессию и оскорблять фельдшера. Далее пациент отказался от медицинской помощи и даже попытался ворваться в диспетчерскую. Тем не менее, кое-как дежурному хирургу удалось его осмотреть, однако после осмотра мужчина продолжил оскорблять фельдшера и набросился на него с кулаками. Коротать ночь пациенту пришлось уже в полицейском участке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В районной больнице пациенту поставили капельницу... с мухой
Образование в Челябинске
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь