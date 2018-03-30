Пермский экс-депутат освобожден под залог по делу об избиении Dj Smash

Источник: РИА Новости

По данным полиции, в среду подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (Dj Smash) «гражданин 1980 года рождения» был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Адвокат музыканта Евгений Васев подтвердил РИА Новости, что задержанный является экс-депутатом Александром Телепневым.

Следователь и прокурор требовали от суда заключить подозреваемого под домашний арест, опасаясь того, что он может надавить на свидетелей и повлиять на мнение участников следствия.

«Телепнева освободить из зала суда под залог 200 тысяч рублей», — вынес решение суд.

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Драка с участием диджея и экс-депутата произошла в баре в Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.