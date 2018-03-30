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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Пермский экс-депутат освобожден под залог по делу об избиении Dj Smash

ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев освобожден под залог в зале суда по делу об избиении Dj Smash, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского районного суда Перми.

Источник: РИА Новости

По данным полиции, в среду подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (Dj Smash) «гражданин 1980 года рождения» был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Адвокат музыканта Евгений Васев подтвердил РИА Новости, что задержанный является экс-депутатом Александром Телепневым.

Следователь и прокурор требовали от суда заключить подозреваемого под домашний арест, опасаясь того, что он может надавить на свидетелей и повлиять на мнение участников следствия.

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Драка с участием диджея и экс-депутата произошла в баре в Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение «Единой России» приостановило членство Телепнева в партии.

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