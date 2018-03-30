В Екатеринбурге трое неизвестных в масках ограбили кафе и похитили весь запас пельменей

«Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера около 22:00, к нам в Замес, на Пушкина 12, ворвались трое не известных, в масках. В результате этого вероломного ограбления был [украден] весь Пельменный запас. По данному факты возбуждено дело, на месте работают следователи», — рассказали работники пельменной.