В Екатеринбурге трое неизвестных в масках ограбили кафе и похитили весь запас пельменей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, УралПолит.Ru. Пельменная в центре Екатеринбурга подверглась дерзкому ограблению.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, УралПолит.Ru. Пельменная в центре Екатеринбурга подверглась дерзкому ограблению.
В Екатеринбурге злоумышленники ограбили современную пельменную, расположенную в самом центре уральской столицы. О происшествии сообщило руководство ресторана уральской кухни «Замес».
«Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера около 22:00, к нам в Замес, на Пушкина 12, ворвались трое не известных, в масках. В результате этого вероломного ограбления был [украден] весь Пельменный запас. По данному факты возбуждено дело, на месте работают следователи», — рассказали работники пельменной.
Пользователи Сети отметили, что похитителя могли стать компания мужчин, отмечающая мальчишник, но не рассчитавшая средства на закуску.
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