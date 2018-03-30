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13:48 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге трое неизвестных в масках ограбили кафе и похитили весь запас пельменей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, УралПолит.Ru. Пельменная в центре Екатеринбурга подверглась дерзкому ограблению.

В Екатеринбурге злоумышленники ограбили современную пельменную, расположенную в самом центре уральской столицы. О происшествии сообщило руководство ресторана уральской кухни «Замес».

«Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера около 22:00, к нам в Замес, на Пушкина 12, ворвались трое не известных, в масках. В результате этого вероломного ограбления был [украден] весь Пельменный запас. По данному факты возбуждено дело, на месте работают следователи», — рассказали работники пельменной.

Источник: УралПолит.ру

Пользователи Сети отметили, что похитителя могли стать компания мужчин, отмечающая мальчишник, но не рассчитавшая средства на закуску.

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