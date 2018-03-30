В Уфе мужчина, жалуясь на больной зуб, угрожал взорвать дом
36-летний мужчина в Уфе, жалуясь на больной зуб, угрожал взорвать дом. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
36-летний мужчина в Уфе, жалуясь на больной зуб, угрожал взорвать дом. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
— Он пояснил, что вызвал скорую помощь, но она не приехала. Полицейские выехали на место, телефон изъяли, — уточнил собеседник.
Также известно, что он неработающий.
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