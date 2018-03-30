Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Как воспитывали людей, которые изменили наш мир
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
В фаст-фуде нашли фталаты
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:33 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе мужчина, жалуясь на больной зуб, угрожал взорвать дом

36-летний мужчина в Уфе, жалуясь на больной зуб, угрожал взорвать дом. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— Он пояснил, что вызвал скорую помощь, но она не приехала. Полицейские выехали на место, телефон изъяли, — уточнил собеседник.

Также известно, что он неработающий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Уфе ищут водителя, сбившего пешехода
Прогноз погоды в Башкирии на выходные
По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Мутация сделала аспирин бесполезным для трети россиян
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь