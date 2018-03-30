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16:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Северском районе главу поселения осудили за взяточничество и покушение на мошенничество

В Северском районе вынесли приговор в отношении главы Дмитриевского сельского поселения, которого обвинили во взяточничестве и покушении на мошенничество.

Источник: ЮГА.ру

В суде установили, что к чиновнику обратился местный житель — он просил предоставить в аренду два участка для ведения бизнеса. Глава поселения потребовал взятку в 650 тыс. рублей и сказал, что заявление должны написать инвалиды, чтобы предоставить землю без торгов. Второй эпизод связан с покушением на мошенничество — у главы поселения человек, представляющий интересы предпринимателя, попросил в аренду участок размером около 1 га. Тот сказал, что может помочь, хотя у него не было на это полномочий, и потребовал 980 тыс. рублей, сообщил Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Чиновника осудили на 7,5 лет со штрафом в 6,5 млн рублей.

Приоритетными направлениями работы Следственного комитета являются борьба с коррупцией, преступлениями в отношении несовершеннолетних и невыплатой зарплаты.

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