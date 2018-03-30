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15:45 (мск), источник: Pro Город Самара

Житель Новокуйбышевска получил срок за «прописку» 13 мигрантов

Суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Новокуйбышевска, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Было установлено, что в конце прошлого года мужчина пришел в МФЦ и заполнил уведомления о прибытии 13 граждан Республики Узбекистан и предоставил недостоверные сведения о месте их пребывания в РФ. Иностранцы по адресу регистрации фактически не проживали.

На судебном заседании новокуйбышевец свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. В итоге мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.

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