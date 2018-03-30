Житель Новокуйбышевска получил срок за «прописку» 13 мигрантов

Было установлено, что в конце прошлого года мужчина пришел в МФЦ и заполнил уведомления о прибытии 13 граждан Республики Узбекистан и предоставил недостоверные сведения о месте их пребывания в РФ. Иностранцы по адресу регистрации фактически не проживали.