Житель Новокуйбышевска получил срок за «прописку» 13 мигрантов
Суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Новокуйбышевска, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает
Суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Новокуйбышевска, который обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает
Было установлено, что в конце прошлого года мужчина пришел в МФЦ и заполнил уведомления о прибытии 13 граждан Республики Узбекистан и предоставил недостоверные сведения о месте их пребывания в РФ. Иностранцы по адресу регистрации фактически не проживали.
На судебном заседании новокуйбышевец свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. В итоге мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.
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